Viti lascia l’Empoli | futuro al Nizza Le cifre dell’affare

(Di domenica 31 luglio 2022) che porterà il giovane difensore il Ligue 1 Come riportato da Sky Sport, ilha definito l’acquisto di Mattiadal. Il difensore classe 2002 passa in Francia per 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del club toscano.era nel mirino di diversi club italiani ma nessuno di questi ha mai davvero affondato il colpo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mattia Viti sta per salutare l'Empoli e la Serie A. Il difensore del club toscano, infatti, sembra essere ad un passo dal trasferimento al Nizza in vista della prossima stagione. Viti lascia l'Empoli: ...