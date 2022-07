Tajani: “Berlusconi conosce botanica più di ogni politico” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Berlusconi è un noto appassionato di botanica, la conosce meglio di tutti i politici italiani. La sua passione per il verde è caratterizzante per Forza Italia, tutti ci riconosciamo in questo modello di politica ambientale”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, rispondendo a Mezz’ora in più sul programma annunciato da Silvio Berlusconi. Il leader del partito ha fatto riferimento all’intenzione di piantare un milione di alberi. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “è un noto appassionato di, lameglio di tutti i politici italiani. La sua passione per il verde è caratterizzante per Forza Italia, tutti ci riconosciamo in questo modello di politica ambientale”. Lo ha detto Antonio, coordinatore di Forza Italia, rispondendo a Mezz’ora in più sul programma annunciato da Silvio. Il leader del partito ha fatto riferimento all’intenzione di piantare un milione di alberi. (immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

