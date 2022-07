Star Wars: Yoda è più forte di Darth Sidious. Un fan spiega perché (Di domenica 31 luglio 2022) Star Wars. Un fan ha spiegato su Reddit perché il maestro Yoda è un guerriero più forte di Darth Sidious, nonostante l’esito del duello visto in Episodio III – La Vendetta dei Sith. Fatemi sapere il vostro parere sull’argomento nei commenti all’interno della pagina Facebook o su Telegram. Il fan, un certo u/saimmm01, spiega che Leggi su starwarsnews (Di domenica 31 luglio 2022). Un fan hato su Redditil maestroè un guerriero piùdi, nonostante l’esito del duello visto in Episodio III – La Vendetta dei Sith. Fatemi sapere il vostro parere sull’argomento nei commenti all’interno della pagina Facebook o su Telegram. Il fan, un certo u/saimmm01,che

Laerteluger : @SurrexitVere @mp4e81 @manginobrioches @pills_ofscience Non sei un seguace di Star Wars caro 'surrexit' altrimenti conoscerete Yoda. - CadenteStruzzo : @estmodusinrebus Star Wars non fa più ridere: negli anni 70 Luke era considerato un personaggio eroico, ma era un o… - TeofilattoL : @FDallapiccola Ah si, adesso ci sono. Hai sentito la necessità di chiedere supporto al guru, altrimenti te non ci a… - Mig10_gaucho : @giov2nnaaa Giovanna star wars é mto pica, assite assiste - cerasella_ : @aanssiosa MI SENTO MALE un giorno dovrò vederlo star wars IO UNA VOLTA MENTRE STAVO RIPETENDO EPICA CON UN MIO COM… -