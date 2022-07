Il conduttore Rai coinvolto in un incidente: attimi di paura per lui (Di domenica 31 luglio 2022) Il conduttore Rai ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: attimi di paura per lui, come sta adesso. Dopo lo spaventoso incidente in cui è rimasto coinvolto l’amatissimo attore, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello di cui è stato vittima il conduttore Rai. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 31 luglio 2022) IlRai ha raccontato di essere rimastoin unstradale:diper lui, come sta adesso. Dopo lo spaventosoin cui è rimastol’amatissimo attore, non possiamo fare a meno di raccontarvi quello di cui è stato vittima ilRai. A spiegare ogni cosa nel minimo dettaglio, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Loris37167347 : @SeanFonnery @EnricoLetta Nemmeno Saviano o quell'imbecille di conduttore di RAI 2 - fanpage : Beppe Convertini, popolare conduttore Rai, racconta di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale: “Mi sono… - alfio_brazzelli : @SecolodItalia1 Formigli ha sempre dimostrato d'essere un pezzente corrotto. Niente a che vedere con un giornalista… - InsertoMagazine : Belen Rodriguez e Stefano, colpo di scena: pizzicati così... Ennesima e bollente luna di miele tra la Rodriguez e i… - lodamar7 : @gloquenzi Ma perche bisogna pagare il canone alla #RAI per stipendiare un conduttore che sembra avere come unica m… -