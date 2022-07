Superbike oggi | GP Repubblica Ceca 2022 | orari superpole e gara-1 | programma | tv | streaming TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio delladel Mondiale. Sul tracciato di Most, infatti, siamo pronti per un sabato tutto da vivere con i primi punti importanti in palio e le prime battaglie in pista tra i tre big del campionato. La giornata si aprirà alle ore 9.00 con la terza sessione di prove libere con gli ultimi 30 minuti a disposizione di team e piloti per preparare le moto in vista delladelle ore 11.10, mentre-1 sarà prevista al consolidatoo delle ore 14.00. Cosa dobbiamo attenderci da questa prima manche? Toprak Razgatlioglu cercherà di confermarsi dopo quanto fatto vedere a Donington, mentre Jonathan Rea e Alvaro Bautista andranno a caccia di punti pesanti. IN TV – Il sabato del ...