Morta di stenti a 18 mesi: incidente probatorio sul biberon della piccola Diana (Di sabato 30 luglio 2022) Si terranno con la formula dell’incidente probatorio gli accertamenti che la Procura di Milano ha disposto sul biberon e sul resto del materiale sequestrato nell’ambito delle indagini sul decesso della piccola Diana, la bimba di 18 mesi Morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre, Alessia Pifferi, ora in carcere. I difensori della donna, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, hanno infatti promosso riserva di incidente probatorio. Per questo motivo gli accertamenti previsti per sabato non si sono svolti e ora la parola passa al gip, che dovrà convocare le parti, formulare il quesito e nominare un suo perito, mentre accusa e difesa dovranno nominare i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 30 luglio 2022) Si terranno con la formula dell’gli accertamenti che la Procura di Milano ha disposto sule sul resto del materiale sequestrato nell’ambito delle indagini sul decesso, la bimba di 18didopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni dalla madre, Alessia Pifferi, ora in carcere. I difensoridonna, Solange Marchignoli e Luca D’Auria, hanno infatti promosso riserva di. Per questo motivo gli accertamenti previsti per sabato non si sono svolti e ora la parola passa al gip, che dovrà convocare le parti, formulare il quesito e nominare un suo perito, mentre accusa e difesa dovranno nominare i ...

matteosalvinimi : #Diana, un piccolo angelo di 18 mesi volato in cielo troppo presto, abbandonata in casa per giorni da una “madre” s… - Milly75_ : @robertosaviano Non andiamo troppo lontano…indifferenza anche verso la bimba morta di stenti . Possibile che nessun… - gabrielecatania : RT @gabrielecatania: I quartieri devono vigilare. Ma soprattutto deve vigilare la Repubblica, grazie a servizi sociali preparati e ben fina… - bizcommunityit : Diana Pifferi, i dubbi sulla bimba morta di stenti: oggi l'esame sul biberon - LauraGi63815697 : RT @fanpage: Si sono tenuti nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana, la bimba di 16… -