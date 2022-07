Dove vedere Sinner-Agamenone oggi 30 luglio in TV e in streaming (Di sabato 30 luglio 2022) oggi, sabato 30 luglio, all’ATP Umago 2022 andrà in scena l’incontro Sinner-Agamenone, valido per la semifinale del torneo ATP 250 in corso di svolgimento nella città croata. L’atleta altoatesino, presente e futuro del tennis italiano, è il grande favorito del match, dall’alto sia del suo ranking (10 vs 136) sia della maggiore esperienza in partite come queste rispetto alla seconda sorpresa del torneo (l’altra è il romano Giulio Zeppieri, che quest’oggi se la vedrà in semifinale contro Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno). Tutto sembra lasciare spazio a una finale annunciata tra lo spagnolo, appunto, e Jannik, in una sorta di rivincita della sfida degli ottavi di finale di Wimbledon, quando l’azzurro sovvertì qualsiasi tipo di pronostico eliminando l’iberico 3-1. Di seguito le informazioni ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 30 luglio 2022), sabato 30, all’ATP Umago 2022 andrà in scena l’incontro, valido per la semifinale del torneo ATP 250 in corso di svolgimento nella città croata. L’atleta altoatesino, presente e futuro del tennis italiano, è il grande favorito del match, dall’alto sia del suo ranking (10 vs 136) sia della maggiore esperienza in partite come queste rispetto alla seconda sorpresa del torneo (l’altra è il romano Giulio Zeppieri, che quest’se la vedrà in semifinale contro Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno). Tutto sembra lasciare spazio a una finale annunciata tra lo spagnolo, appunto, e Jannik, in una sorta di rivincita della sfida degli ottavi di finale di Wimbledon, quando l’azzurro sovvertì qualsiasi tipo di pronostico eliminando l’iberico 3-1. Di seguito le informazioni ...

