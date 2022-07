sportli26181512 : Marsiglia, in arrivo Nuno Tavares: Secondo quanto riporta L'Equipe, il Marsiglia sarebbe riuscito ad assicurarsi Nu… - Robinruk1 : @simonevitali85 @salpaladino @marsiglia_lara Azz arrivo in ritardo - Profilo3Marco : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: l'arrivo di Wijnaldum sblocca Veretout. Il francese verso il Marsiglia #AsRoma - pinariello : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma: l'arrivo di Wijnaldum sblocca Veretout. Il francese verso il Marsiglia #AsRoma - ASRomaNews7494 : ??VERETOUT VERSO IL MARSIGLIA – L’arrivo di Wijnaldum alla corte di Mourinho è imminente ma per uno che arriva c’è u… -

... Diawara è stato sondato dall'Herta Berlino; infine, Veretout potrebbe salutare direzione,... Il Milan , intanto, ha finalmente definito l'di Charles De Ketelaere . Il giocatore sarà a ...... che parlano di improvvisa apertura del cileno all'ipotesi. Qualcuno scrive addirittura di accordo in dirittura d': in realtà c'è 'soltanto' una trattativa tra i club, anche se assai ...Pur non brillando come in passato, Jordan rappresenta un giocatore importante, dal contratto in scadenza nel 2024 e del quale la Roma si libererebbe solo previo l’arrivo di un’offerta considerata ...Il Fenerbahce ha ufficializzato l'arrivo in difesa di Luan Peres del Marsiglia come sostituto di Kim Min-jae, sbarcato al Napoli ...