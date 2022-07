F1, GP Ungheria 2022. Charles Leclerc 1° in FP2 davanti al sorprendente Lando Norris! 4° Max Verstappen (Di venerdì 29 luglio 2022) All’Hungaroring si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, con il rischio che sia l’ultima in condizioni ortodosse. Difatti i metereologi ritengono altamente probabile un sabato bagnato, mentre domenica non si esclude un GP in un contesto cangiante a causa della possibilità di scrosci di pioggia nell’imminenza della gara. Comunque sia, i team sono scesi in pista testando sia il long-run che la performance sul giro secco. In particolare l’inizio del turno è stato dedicato alle simulazioni di passo gara, le quali si sono rivelate estremamente incoraggianti per le Ferrari. Con gomma media Charles Leclerc e Carlos Sainz non hanno avuto rivali, rifiLando distacchi abissali alla concorrenza, Red Bull comprese. Anzi, le monoposto del Drink Team sono state le uniche a restare nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) All’Hungaroring si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’, con il rischio che sia l’ultima in condizioni ortodosse. Difatti i metereologi ritengono altamente probabile un sabato bagnato, mentre domenica non si esclude un GP in un contesto cangiante a causa della possibilità di scrosci di pioggia nell’imminenza della gara. Comunque sia, i team sono scesi in pista testando sia il long-run che la performance sul giro secco. In particolare l’inizio del turno è stato dedicato alle simulazioni di passo gara, le quali si sono rivelate estremamente incoraggianti per le Ferrari. Con gomma mediae Carlos Sainz non hanno avuto rivali, rifidistacchi abissali alla concorrenza, Red Bull comprese. Anzi, le monoposto del Drink Team sono state le uniche a restare nel ...

