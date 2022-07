Napoli, Ruiz non rinnova ma rifiuta ogni proposta di trasferimento: vuole andare a scadenza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua la telenovela legata al futuro di Fabian Ruiz in casa Napoli: il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2023, per ora sembra avere tutte le intenzioni di restare nella città partenopea per un altro anno, rifiutando ogni proposta di trasferimento arrivata finora. Un bel grattacapo per la dirigenza, dato che il calciatore continua anche a rifiutare il rinnovo di contratto, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport. La soluzione più probabile, ad oggi, resta pertanto quella di vedere Ruiz giocare l’ultima stagione alla corte di Spalletti prima di andar via a parametro zero la prossima estate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Continua la telenovela legata al futuro di Fabianin casa: il centrocampista spagnolo, innel 2023, per ora sembra avere tutte le intenzioni di restare nella città partenopea per un altro anno,ndodiarrivata finora. Un bel grattacapo per la dirigenza, dato che il calciatore continua anche are il rinnovo di contratto, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport. La soluzione più probabile, ad oggi, resta pertanto quella di vederegiocare l’ultima stagione alla corte di Spalletti prima di andar via a parametro zero la prossima estate. SportFace.

