Diga di Genova, dopo la gara deserta arrivano due offerte: in corsa i consorzi Webuild ed Eteria. Bando rivisto al rialzo di 300 milioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) dopo una gara andata deserta e il Bando rivisto al rialzo, arrivano due offerte per la realizzazione prima parte della nuova Diga foranea del porto di Genova, la più importante delle opere infrastrutturali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (il costo stimato è di un miliardo e trecento milioni di euro). A farsi avanti, nella tarda serata di martedì, gli stessi due raggruppamenti di imprese a cui era stata inviata la manifestazione d'interesse da parte della stazione appaltante, l'Autorità portuale del mar Ligure occidentale: da un lato c'è la cordata guidata da Webuild e composta da Fincantieri, Fincosit e Sidra, dall'altro il consorzio

