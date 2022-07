Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d’Europa (Di martedì 26 luglio 2022) Continua la serie positiva di titoli internazionali vinti dal team azzurro di Volo libero in deltaplano. Dopo i dieci mondiali, l’ultimo nel 2019, quest’anno è stata la volta del sesto titolo europeo vinto dopo nove entusiasmanti giornate di Volo nei cieli del Monte Cucco sopra Sigillo in Umbria. Una decima task è stata annullata per meteo avversa. Due settimane fantastiche per il Volo senza motore che si regge sulle correnti d’aria ascensionali e che hanno sorpreso anche il responsabile delle previsioni meteo, il vicentino Damiamo Zanocco. Il team Italiano ufficiale, formato da Marco Laurenzi, Alessandro Ploner, Manuel Revelli, Filippo Oppici, Christian Ciech e Davide Guiducci. sotto la guida del varesino Flavio Tebaldi, ha condotto il campionato fin dalle prime ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) Continua la serie positiva di titoli internazionali vinti dal team azzurro dilibero in. Dopo i dieci mondiali, l’ultimo nel 2019, quest’anno è stata la volta del sesto titolo europeo vinto dopo nove entusiasmanti giornate dinei cieli del Monte Cucco sopra Sigillo in Umbria. Una decima task è stata annullata per meteo avversa. Due settimane fantastiche per ilsenza motore che si regge sulle correnti d’aria ascensionali e che hanno sorpreso anche il responsabile delle previsioni meteo, il vicentino Damiamo Zanocco. Il teamno ufficiale, formato da Marco Laurenzi,, Manuel Revelli, Filippo Oppici, Christian Ciech e Davide Guiducci. sotto la guida del varesino Flavio Tebaldi, ha condotto il campionato fin dalle prime ...

SportPassionNet : Volo in deltaplano Italia e Alessandro #Ploner campioni dEuropa #parapendio #vololibero - infoitsport : Volo in deltaplano: Italia campione d’Europa - Sevenpress : Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d’Europa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d'Europa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d'Europa -