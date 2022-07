MilanMagnum : @Lilibeth3090 Il Direttore Tecnico (Gazidis) vigila solo sul rispetto dei paletti, ad esempio sull'età del giocator… - IrrancaGiuPHOTO : La stessa città di notte vigila sul nostro sonno come dentro una fortezza ?? @alghero #alghero #piazzasulis… - RockAddiction2 : @lapinna1 Tutti sti giornalisti che dovrebbero vigila sul potere e invece ne sono il cane da guardia che tristezza.… - PatriziaCirc : RT @claudiomasi5: @illusioneottica mi sento male X le 43 vittime,i genovesi e tutti gli italiani nel rivedere questa foto Di Maio a Genova… - Gingie_Reev : @PBerizzi I ragazzini, informati correttamente dei fatti si sentiranno protetti dallo stato che grazie alle forze d… -

Ultime Notizie Flash

L'Agenzia per l'Italia Digitalerispetto delle norme in collaborazione con il Garante per la Privacy, sia per quanto riguarda l'attività degli identity provider, sia per quanto riguarda i ...L'Organizzazione mondiale della sanitàsu quanto sta accadendo in Spagna. CCHF: il paziente ... Febbre emorragica della Crimea - Congo: cos'èportale dell'Iss, l'Istituto superiore della ... Vigila sul corpo della sua padrona per oltre un mese: cane ritrovato denutrito in casa, è grave Ritrovato il corpo di una donna morta da oltre un mese nella sua casa di Mantova: assieme a lei il suo cane, adesso in gravi condizioni ...Più sicurezza ad Ascea. Per tutto il mese di agosto attiva una pattuglia della polizia municipale anche in orario notturno ...