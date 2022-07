Una nuova formazione, tra blockchain e Metaverso (Di martedì 26 luglio 2022) di Ugo Calvaruso Una delle principali sfide che il mondo della formazione dovrà affrontare è comprendere di quali tecnologie potrà disporre e di come utilizzarle. L’uso degli strumenti digitali più avanzati, senza dimenticarsi di quelli passati (come l’aula fisica, oltre a quella virtuale), potrebbe garantire esperienze formative non solo più “pervasive” ma di diverso tipo, nel senso che possono agire su più dimensioni, soprattutto in termini di sincronicità e di asincronicità, interattività e autoformazione. Per riuscire a costruire il “come” e, quindi, a progettare un sistema formativo efficiente ed efficace bisogna partire dalle funzionalità che le differenti tecnologie abilitano. Ad esempio, se si utilizzano tecnologie blockchain bisogna comprendere che si sta parlando di una rete non gerarchica. Per cui chi partecipa lo fa ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) di Ugo Calvaruso Una delle principali sfide che il mondo delladovrà affrontare è comprendere di quali tecnologie potrà disporre e di come utilizzarle. L’uso degli strumenti digitali più avanzati, senza dimenticarsi di quelli passati (come l’aula fisica, oltre a quella virtuale), potrebbe garantire esperienze formative non solo più “pervasive” ma di diverso tipo, nel senso che possono agire su più dimensioni, soprattutto in termini di sincronicità e di asincronicità, interattività e auto. Per riuscire a costruire il “come” e, quindi, a progettare un sistema formativo efficiente ed efficace bisogna partire dalle funzionalità che le differenti tecnologie abilitano. Ad esempio, se si utilizzano tecnologiebisogna comprendere che si sta parlando di una rete non gerarchica. Per cui chi partecipa lo fa ...

juventusfc : Juve per sempre sarà. Nuove stelle nasceranno come gli eroi prima di loro ???? La storia di un grande amore raccontat… - acmilan : Rossonero Monday ?? Starting off strong: a new work week begins for the lads ?? Inizia una nuova settimana di lavoro… - ASRomaFemminile : ???? Moeka Minami è una nuova calciatrice giallorossa! Benvenuta! ?? #ASRomaFemminile - rinnegatto : RT @lucdilo: che Totti non fosse 'sto genio avevo qualche ideuccia, ma che appena terminato un matrimonio se ne va a convivere con la nuova… - MonacoTribuneIT : Socio volontario dell’Automobile Club de Monaco dal 1972, come un certo Michel Boeri, Jean-Michel Matas si prepara… -