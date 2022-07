Sangiovanni si arrabbia dopo un articolo | “Il mio live non è stato una merd*!” | poi fa una richiesta

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 26 luglio 2022)è uno degli artisti più validi e capaci della new generation. Nonostante questo, un giornalista ha criticato il suo ultimocostringendolo ad intervenire con unaprecisa.criticato da un giornalista sbotta: “Il mionon è una” Il cantautore ed ex volto di Amici di Maria, lo scorso sabato, ha... L'proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.