Rescissione Ramsey, è UFFICIALE: il comunicato della Juve (Di martedì 26 luglio 2022) Ramsey Juve, è arrivata la Rescissione: il gallese lascia ufficilamnete il club bianconero. Il comunicato Adesso è anche UFFICIALE. Si separano le strade di Aaron Ramsey e della Juventus, con il club bianconero ha comunicato l’accordo raggiunto per la Rescissione del contratto con un anno di anticipo sulla scadenza. Questo l’annuncio da parte della società: «UFFICIALE la Rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo!» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022), è arrivata la: il gallese lascia ufficilamnete il club bianconero. IlAdesso è anche. Si separano le strade di Aaronntus, con il club bianconero hal’accordo raggiunto per ladel contratto con un anno di anticipo sulla scadenza. Questo l’annuncio da partesocietà: «ladel contratto che legava Aaronallantus. In bocca al lupo!» L'articolo proviene da Calcio News 24.

juventusfc : Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey! - forumJuventus : Ufficiale: Rescissione del contratto per Aaron Ramsey ? - GiovaAlbanese : Discorsi ben avviati tra la #Juventus e #Ramsey per la rescissione: anche il gallese per non parte per gli Stati Uniti. - PepCurrado : RT @juventusfc: Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey! https://t.c… - giandomao : RT @juventusfc: Ufficiale la rescissione del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus. In bocca al lupo, @aaronramsey! https://t.c… -