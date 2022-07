Prossimo anche il OnePlus Ace Pro, ma la cosa ci riguarda poco (Di martedì 26 luglio 2022) Il OnePlus Ace Pro è apparso nel database del TENAA con numero modello PGP110, anche se bisogna fare delle precisazioni in merito: parliamo, a tutti gli effetti, della versione cinese del OnePlus 10T 5G, che sarà presentato il Prossimo 3 agosto (non un altro top di gamma che pure sarebbe potuto arrivare in Europa, come qualcuno di noi aveva ipotizzato pochi giorni fa). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il dispositivo sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz e lettore di impronte digitali integrato al di sotto del display. Il OnePlus Ace Pro dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8, 12 o 16GB di RAM e 128, 256 o 512GB di storage interno. Il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 26 luglio 2022) IlAce Pro è apparso nel database del TENAA con numero modello PGP110,se bisogna fare delle precisazioni in merito: parliamo, a tutti gli effetti, della versione cinese del10T 5G, che sarà presentato il3 agosto (non un altro top di gamma che pure sarebbe potuto arrivare in Europa, come qualcuno di noi aveva ipotizzato pochi giorni fa). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il dispositivo sarà spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm, con schermo AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz e lettore di impronte digitali integrato al di sotto del display. IlAce Pro dovrebbe essere reso disponibile nelle configurazioni con 8, 12 o 16GB di RAM e 128, 256 o 512GB di storage interno. Il ...

