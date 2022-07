Nokia non utilizzerà più l’ottica Zeiss sui futuri smartphone (Di martedì 26 luglio 2022) Nokia ha annunciato oggi la fine della storica collaborazione con Zeiss. La partnership tra le società si è conclusa nel 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 26 luglio 2022)ha annunciato oggi la fine della storica collaborazione con. La partnership tra le società si è conclusa nel 2021. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Nokia non utilizzerà più l’ottica Zeiss sui futuri smartphone - callmediggia : @boscodiconifere nokia, fax e compagnia bella non sono spariti perché è stata eliminata la domanda ma perché hey es… - Digital_Day : Ieri OnePlus, oggi Nokia. È finito l'amore tra gli storici marchi della fotografia e i produttori di smartphone? - smileforkoo : non questa foto che sembra fatta con un nokia wtf - incognitofculon : @bottedaorbi_ Degli smartphone per i nokia ecc) e penso che possiamo concordare che grandi aziende multimiliardarie… -