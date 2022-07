MotoGP, Andrea Dovizioso saluta la MotoGP: “Non ha senso proseguire se non ti diverti. Per il futuro vedo…” (Di martedì 26 luglio 2022) La notizia era ampiamente nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Andrea Dovizioso dice “addio” alla MotoGP e, di conseguenza, concluderà la sua avventura nella classe regina con il Gran Premio della Comunitat Valenciana di novembre. Una decisione inevitabile per il pilota romagnolo che, dal suo ritorno in MotoGP, non ha che ottenuto le briciole, non dando mai la sensazione di poter essere competitivo come ai vecchi tempi, per colpa anche di una Yamaha del team WithU decisamente insufficiente. I numeri, come spesso capita, non mentono: l’ex ducatista, infatti, è fermo al 22° posto nella classifica generale con la miseria di 10 punti conquistati e nessun piazzamento nella top10. Davvero troppo poco per un centauro che negli anni scorsi, quando era in Ducati, aveva venduto ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) La notizia era ampiamente nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità:dice “addio” allae, di conseguenza, concluderà la sua avventura nella classe regina con il Gran Premio della Comunitat Valenciana di novembre. Una decisione inevitabile per il pilota romagnolo che, dal suo ritorno in, non ha che ottenuto le briciole, non dando mai la sensazione di poter essere competitivo come ai vecchi tempi, per colpa anche di una Yamaha del team WithU decisamente insufficiente. I numeri, come spesso capita, non mentono: l’ex ducatista, infatti, è fermo al 22° posto nella classifica generale con la miseria di 10 punti conquistati e nessun piazzamento nella top10. Davvero troppo poco per un centauro che negli anni scorsi, quando era in Ducati, aveva venduto ...

