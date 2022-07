Kate Winslet resta in casa HBO con un’altra miniserie dopo The Trust | sarà protagonista di The Palace

(Di martedì 26 luglio 2022)diHBO, la quarta per l’esattezza con la rete via cavo americana. L’attrice Premio Oscar reciterà eanche produttrice esecutiva di The, che racconta la storia di un anno tra le mura del palazzo di un regime autoritario mentre inizia a disfarsi. Will Tracy ha creato lo spettacolo e fungerà da produttore esecutivo e showrunner. La regia è affidata a Stephen Frears, che è anche produttore esecutivo, insieme a Frank Rich. Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart e Sarah DeLappe sono gli sceneggiatori. “Siamo onorati di lavorare con questo gruppo di registi incredibilmente talentuosi in ‘The’”, ha affermato Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo di HBO ...

badtasteit : #KateWinslet protagonista e produttrice della miniserie #ThePalace diretta da #StephenFrears - lucvm22 : mi basta leggere kate winslet in una miniserie HBO e mi va benissimo - norberto_1943 : @juanborrelli Leonardo di Caprio y Kate Winslet, Titanic - Angiedelfin64 : @juanborrelli Leonardo Di Caprio e Kate Winslet protagonistas del film Titanic - Teresitaherrera : Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Titanic!!! -

BadTaste.it TV

sarà la protagonista della miniserie The Palace , prodotta per HBO. L'attrice sarà la star del progetto che racconterà un anno all'interno delle mura di un palazzo legato a un regime ...... Emanuela Ionica, Mirko Cannella e Chiara Colizzi, quest'ultima doppiatrice direttrice del doppiaggio, voce di Nicole Kidman,, Uma Thurman, Penelope Cruz. Allo spettacolo parteciperanno ... Kate Winslet protagonista e produttrice della miniserie The Palace diretta da Stephen Frears L'attrice Kate Winslet sarà la protagonista di The Palace, una nuova miniserie diretta da Stephen Frears per la HBO ...Il protagonista di Avatar: la via dell’acqua Sam Worthington afferma che le scene subacquee del film sono state la sua più grande sfida ...