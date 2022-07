“Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, i prossimi appuntamenti (Di lunedì 25 luglio 2022) “Sotto IL Cielo DEL Castello DI Santa Severa” musica, teatro, sport, appuntamenti a contatto con la natura e tanto altro www.CastellodiSantaSevera.it martedì 26 CATERINA GUZZANTI e ARIANNA GAUDIO mercoledì 27 FLAVIA MASTRELLA e ANTONIO REZZA venerdì 29 MARINA REI sabato 30 JUNIORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI Santa CECILIA domenica 31 LUCA BARBAROSSA Continuano gli appuntamenti di luglio di “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) “ILDELDI” musica, teatro, sport,a contatto con la natura e tanto altro www.di.it martedì 26 CATERINA GUZZANTI e ARIANNA GAUDIO mercoledì 27 FLAVIA MASTRELLA e ANTONIO REZZA venerdì 29 MARINA REI sabato 30 JUNIORCHESTRA DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DICECILIA domenica 31 LUCA BARBAROSSA Continuano glidi luglio di “ildeldi”, rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, tra musica, teatro, ...

