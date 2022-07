Cecchinato-Poljicak in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Marco Cecchinato affronterà la wild card locale Mili Poljicak nel primo turno del torneo Atp 250 di Umago 2022. Il palermitano è reduce dalla qualificazioni, superate senza spendere alcuna energia. Prima ha lasciato quattro game al croato Biljesko e poi ha beneficiato del forfait prima di scendere in campo di Andreas Seppi. L’urna è stata abbastanza benevola con l’azzurro. Guai però a sottovalutare il diciottenne di casa (numero 543 del ranking mondiale). Quest’ultimo, infatti, si è da poco aggiudicato Wimbledon Juniores, dove nell’ultimo atto ha sconfitto in due tie-break l’americano Zheng. Prima ancora si era messo già in luce facendo finale al Challenger di Zagabria, segno evidente che ha già la velocità di palla per competere ad alto livello. Cecchinato partirà certamente con i favori del ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Marcoaffronterà la wild card locale Milinel primo turno del torneo Atp 250 di. Il palermitano è reduce dalla qualificazioni, superate senza spendere alcuna energia. Prima ha lasciato quattro game al croato Biljesko e poi ha beneficiato del forfait prima di scendere in campo di Andreas Seppi. L’urna è stata abbastanza benevola con l’azzurro. Guai però a sottovalutare il diciottenne di casa (numero 543 del ranking mondiale). Quest’ultimo, infatti, si è da poco aggiudicato Wimbledon Juniores, dove nell’ultimo atto ha sconfitto in due tie-break l’americano Zheng. Prima ancora si era messo già in luce facendo finale al Challenger di Zagabria, segno evidente che ha già la velocità di palla per competere ad alto livello.partirà certamente con i favori del ...

