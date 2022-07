Brunetta: «Io, “nano” contro la violenza di Fascina. “Riposi in pace” da Berlusconi? Si è rotto qualcosa» (Di lunedì 25 luglio 2022) Il ministro per la Pubblica amministrazione a In mezz’ora in più, con Lucia Annunziata, parla degli insulti ricevuti dalla compagna di Berlusconi dopo essere uscito da Forza Italia: «Mi sono sentito violentato da quegli attacchi» Leggi su corriere (Di lunedì 25 luglio 2022) Il ministro per la Pubblica amministrazione a In mezz’ora in più, con Lucia Annunziata, parla degli insulti ricevuti dalla compagna didopo essere uscito da Forza Italia: «Mi sono sentito violentato da quegli attacchi»

GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMP… - Agenzia_Ansa : 'Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo. Ma per fortuna ho le spalle larghe perché h… - Corriere : «Ho sofferto perché mi chiamavano ‘nano’, anche Fascina mi ha violentato su questo» - errarepuntoit : @lauraboldrini @renatobrunetta e ti pareva che la Boldrini non solidarizzava con Brunetta suo futuro compagno di me… - VinsDiGioia : RT @GiuliaCortese1: Marta #Fascina offende #Brunetta dandogli del 'nano', poi riprende la mano di suo 'marito' diversamente alto. -