Atp 250 Kitzbuhel 2022: programma ed orari martedì 26 luglio con Sonego (Di lunedì 25 luglio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di Kitzbuhel 2022 (terra rossa) per la giornata di martedì 26 luglio. Lorenzo Sonego è pianificato per primo sul Campo Centrale contro lo spagnolo Andujar. Successivamente sarà la volta anche del francese Gasquet e del padrone di casa Dominic Thiem, che in serata affronterà il lucky loser ucraino Shevchenko. C’è tennis anche sul Court Kuechenmeister, dove c’è un match molto interessante tra la wild card cilena Jarry e l’altro iberico Martinez, che pochi giorni fa tanto bene ha fatto a Gstaad contro Berrettini. Di seguito il programma nel dettaglio con gli orari ed i campi. IL programma CENTER COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00) (9) Sonego vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Atp 250 di(terra rossa) per la giornata di26. Lorenzoè pianificato per primo sul Campo Centrale contro lo spagnolo Andujar. Successivamente sarà la volta anche del francese Gasquet e del padrone di casa Dominic Thiem, che in serata affronterà il lucky loser ucraino Shevchenko. C’è tennis anche sul Court Kuechenmeister, dove c’è un match molto interessante tra la wild card cilena Jarry e l’altro iberico Martinez, che pochi giorni fa tanto bene ha fatto a Gstaad contro Berrettini. Di seguito ilnel dettaglio con glied i campi. ILCENTER COURT (INIZIO ALLE ORE 11:00) (9)vs ...

Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - De_Sand88 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4 #SkySport #SkyTenn… - rep_napoli : Il grande tennis in Villa per un Atp 250: in arrivo i big azzurri, Berrettini, Musetti e Sinner [di Marco Caiazzo]… - eu_sentenza : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4 #SkySport #SkyTenn… - Tomas1374 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 UMAGO, GIULIO ZEPPIERI AGLI OTTAVI Battuto l'argentino Pedro Cachin 3-6, 6-1, 6-4 #SkySport #SkyTenn… -