Governo | Letta | ' un suicidio collettivo'

(Di domenica 24 luglio 2022) Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Quello che si compiuto è stato veramente undella politica e del nostro Paese, la politica esce molto ammaccata". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più sulla caduta delDraghi.

TizianaFerrario : Letta:'chi ha fatto cadere il governo è già costato agli italiani una quattordicesima, perché è tramontato il tagli… - borghi_claudio : @pupaxx333 @ENEA36671088 I partitti sono composti di tante persone. Di sicuro non si parla né di Salvini né di Melo… - CarloCalenda : Letta ha chiesto, imprudentemente, a #Draghi di vederlo. Allora Salvini e Berlusconi si sono offesi e chiedono a Dr… - Kandinsky56 : RT @francofontana43: Letta tenta un’improbabile correzione di tiro: “Agenda Draghi? Basta con le semplificazioni” Ma subito si contraddice:… - Luxgraph : Enrico Letta a Mezz’ora In Più: «La caduta del governo Draghi? Un suicidio collettivo» #corriere #news #2022 #italy… -

Ma il tweet del segretario dem - con tanto di hashtag associato alla parola 'sudore' - è stato solo l'inizio: ospite di Lucia Annunziata a "Mezz'ora In Più",ha definito la caduta del......questo come dice Enrico'parleremo con tutti coloro che sono interessati e disponibili per un progetto vincente e che sia nel solco condiviso dalle forze che hanno dato la fiducia al...Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Non ho dubbi che mercoledì sera l’ambasciata russa abbia brindato a vodka e caviale e che Putin ha avuto la più grande soddisfazione dopo la caduta di Johnson”. Lo ha detto ...Roma, 24 lug "Quello che si compiuto è stato veramente un suicidio collettivo della politica e del nostro Paese, la politica esce molto ammaccata". Lo ha detto ...