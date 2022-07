Scontro tra barche all'Argentario: un morto e un disperso (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Sarebbe di un morto, un disperso e un ferito grave il primo, provvisorio, bilancio della collisione fra due imbarcazioni, una barca a vela e una imbarcazione a motore, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'Argentario. Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due barche. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena. La barca a vela, secondo quanto si è appreso, è affondata colando a picco poco dopo la collisione. Lo yacht, a differenza della barca a vela, è invece rimasto a galla, anche se la collisione ne ha provocato una pericolosa inclinazione. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Sarebbe di un, une un ferito grave il primo, provvisorio, bilancio della collisione fra due imbarcazioni, una barca a vela e una imbarcazione a motore, avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi all'. Una delle due persone inizialmente disperse sarebbe stata trovata morta incastrata sotto una delle due. Continuano, dunque, le ricerche da parte della Guardia Costiera per trovare la persona attualmente dispersa. Il ferito grave è stato trasportato in elicottero all'ospedale Le Scotte di Siena. La barca a vela, secondo quanto si è appreso, è affondata colando a picco poco dopo la collisione. Lo yacht, a differenza della barca a vela, è invece rimasto a galla, anche se la collisione ne ha provocato una pericolosa inclinazione. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe ...

