Porta a spasso il cane e trova squadra: Mannini torna in campo in Inghilterra (Di sabato 23 luglio 2022) BEVERLEY (Inghilterra) - Un procuratore 'a quattro zampe' per Daniele Mannini che a 38 anni torna in campo in Inghilterra . È stato grazie al suo cane infatti che l'ex centrocampista di Napoli , ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 luglio 2022) BEVERLEY () - Un procuratore 'a quattro zampe' per Danieleche a 38 anniinin. È stato grazie al suoinfatti che l'ex centrocampista di Napoli , ...

serieB123 : Porta a spasso il cane e trova squadra: Mannini torna in campo in Inghilterra - sportli26181512 : Porta a spasso il cane e trova squadra: #Mannini torna in campo in #Inghilterra: Trasferitosi nell'East Yorkshire p… - NandoPiscopo1 : @IlgoldiDhorasoo @hoodiesa7va @FraPol19 @MMAlardhi @_IlBoris Pure boris ti porta a spasso... Sei più o meno a livel… - Riccardofuffol2 : Madonna, ormai Insider c'ha messo il guinzaglio e ci porta a spasso come un dog sitter - LUCanturino_24 : La stella più luminosa di questa notte americana. La stella del nostro attacco che a 34 anni porta a spasso TUTTI p… -