Di Maio a reti unificate E c’è chi lo prende sul serio

(Di sabato 23 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali! 00:45 Con la campagna elettorale arrivano i nuovi politici all’orizzonte: Luigi Di! 02:10 L’ego di Brunetta continua pure fuori da Forza Italia… 03:44 Calenda a lavoro per formare il grande centro. Peggio del Pli, sono quattro gatti e dieci leader. Rispunta fuori pure Filippo Rossi… 04:44 Il Corrierone continua con i titoli alla Nothomb: “Manovre e scintille tra i partiti”. In effetti è un gran casino. A sinistra si devono rire dal campo largo che è diventato un campo santo. 06:30 Intervista a Casini, risparmiatevela. E basta con la parola “agenda”! 09:34 Michele Serra su Repubblica si chiede qual è il vantaggio di essere di sinistra. Quello di non votare la destra, dice. 11:30 Repubblica titolo fake: “Il prezzo della crisi”, il decreto aiuti passa da 23 a 3 miliardi. Vai dai cugini della Stampa, stessa ...

Nicola Porro

