Ryan Gosling, il suo orologio è semplice, ma da vero divo (Di venerdì 22 luglio 2022) Attore che ha in bacheca diversi riconoscimenti. Ma anche musicista. Il suo segnatempo tratteggia perfettamente la sua personalità. Ryan Gosling (web source)41enne, attore di Hollywood. Ma di quella Hollywood meno patinata rispetto a quella mostrata da tanti suoi colleghi. Ryan Gosling e così. E il suo orologio rispecchia pienamente la sua personalità. Scopriamolo insieme. Gosling inizia a lavorare per il cinema nel 2000 e si fa conoscere grazie ai film “Il sapore della vittoria – Uniti si vince”, “Formula per un delitto” e “The Believer”. Per quest’ultimo film ha ottenuto una candidatura all’Independent Spirit Awards come miglior attore per la sua interpretazione di un fanatico neo-nazista. Dopo aver ottenuto il successo internazionale grazie alla pellicola romantica “Le pagine della ... Leggi su newstv (Di venerdì 22 luglio 2022) Attore che ha in bacheca diversi riconoscimenti. Ma anche musicista. Il suo segnatempo tratteggia perfettamente la sua personalità.(web source)41enne, attore di Hollywood. Ma di quella Hollywood meno patinata rispetto a quella mostrata da tanti suoi colleghi.e così. E il suorispecchia pienamente la sua personalità. Scopriamolo insieme.inizia a lavorare per il cinema nel 2000 e si fa conoscere grazie ai film “Il sapore della vittoria – Uniti si vince”, “Formula per un delitto” e “The Believer”. Per quest’ultimo film ha ottenuto una candidatura all’Independent Spirit Awards come miglior attore per la sua interpretazione di un fanatico neo-nazista. Dopo aver ottenuto il successo internazionale grazie alla pellicola romantica “Le pagine della ...

