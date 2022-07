Palamara in campo: il mio programma per una giustizia giusta a disposizione del centrodestra (Di venerdì 22 luglio 2022) “La finalità principale del mio progetto è innanzitutto quella di trasformare una battaglia di verità in un vettore che possa essere determinante per ottenere una riforma della giustizia strutturale, che non sia più un pannicello caldo ma che rappresenti veramente una innovazione per il nostro Paese”. Così all’Adnkronos Luca Palamara, ex membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex capo dell’Anm, che domani alle 11 all’Hotel Baglioni in via Veneto a Roma lancerà la sua associazione, ‘Oltre il sistema’, annunciando la sua discesa in campo in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. L’uso politico della giustizia deve essere “solo un lontanissimo ricordo, una giustizia che non sia punitiva ma che sia di recupero per chi ha sbagliato e deve scontare una pena, una ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 luglio 2022) “La finalità principale del mio progetto è innanzitutto quella di trasformare una battaglia di verità in un vettore che possa essere determinante per ottenere una riforma dellastrutturale, che non sia più un pannicello caldo ma che rappresenti veramente una innovazione per il nostro Paese”. Così all’Adnkronos Luca, ex membro del Consiglio superiore della magistratura ed ex capo dell’Anm, che domani alle 11 all’Hotel Baglioni in via Veneto a Roma lancerà la sua associazione, ‘Oltre il sistema’, annunciando la sua discesa inin vista delle elezioni del 25 settembre prossimo. L’uso politico delladeve essere “solo un lontanissimo ricordo, unache non sia punitiva ma che sia di recupero per chi ha sbagliato e deve scontare una pena, una ...

