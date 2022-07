Da domani il Napoli in ritiro a Castel di Sangro: arrivo a pranzo, poi allenamento a porte aperte (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel di Sangro – arrivo ad ora di pranzo a Rivisondoli e subito dopo primo allenamento nel pomeriggio, a porte aperte, a Castel di Sangro. E’ tutto pronto nel capoluogo dell’Alto Sangro per accogliere domani, il Napoli Calcio. Per il terzo anno consecutivo gli azzurri di Luciano Spalletti sono ospiti dell’Abruzzo per il ritiro precampionato. Fino a sabato 6 agosto i giocatori alloggeranno all’Acqua Montis di Rivisondoli, mentre il resto del gruppo all’hotel Don Luis di Castel di Sangro. Tutti gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Patini di Castel di Sangro. Saranno ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutidiad ora dia Rivisondoli e subito dopo primonel pomeriggio, a, adi. E’ tutto pronto nel capoluogo dell’Altoper accogliere, ilCalcio. Per il terzo anno consecutivo gli azzurri di Luciano Spalletti sono ospiti dell’Abruzzo per ilprecampionato. Fino a sabato 6 agosto i giocatori alloggeranno all’Acqua Montis di Rivisondoli, mentre il resto del gruppo all’hotel Don Luis didi. Tutti gli allenamenti si svolgeranno allo stadio Patini didi. Saranno ...

