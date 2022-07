Calcio | Allegri | ' è un dovere puntare allo scudetto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 luglio 2022) Las Vegas, 22 lug. (Adnkronos) - "Come sempre partiamo per centrare gli obiettivi: abbiamo nuovi innesti importanti, Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti: la società ha lavorato molto bene, adesso tocca a noi. Per noi è un, soprattutto dopo una stagione in cui non abbiamo vinto nemmeno un trofeo". Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano, ala vigilia della sfida con il Chivas. Nella notte italiana la Juve è atterrata a Las Vegas e ha conosciuto dal vivo l'Allegiant Stadium, dove giocano i Las Vegas Raiders e dove nella serata americana di venerdì (notte di sabato in Italia) la Juventus scenderà in campo per la prima amichevole precampionato, contro la squadra di Guadalajara. "Domani è la prima partita, abbiamo lavorato bene per dieci giorni e sono curioso ...