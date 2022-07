Bambina di 3 anni uccisa con un cuscino dalla sorella 16enne: 'L'ha soffocata, non riusciva ad addormentarla' (Di venerdì 22 luglio 2022) Una Bambina di 3 anni è morta dopo essere stata soffocata dalla sorella che voleva metterla a tacere. La bimba si trovava con la sorella adolescente mentre la madre lavorava in un'altra stanza quando ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022) Unadi 3è morta dopo essere statache voleva metterla a tacere. La bimba si trovava con laadolescente mentre la madre lavorava in un'altra stanza quando ...

rtl1025 : ?? Lascia per 6 giorni la sua bambina di 1 anno e mezzo da sola a casa a #Milano e quando è tornata l'ha trovata mor… - Avvenire_Nei : “La bambina, affetta da Sindrome di Down, aveva 4 anni. Il dolore dei fmailiari. Il prete ortodosso ai funerali: il… - NicoZale18 : @ConsumatoF @finelinexotta calma che otta è mia + c’ha 30 anni otta è ancora una bambina - imherejust4fun : in generale le fan di c che la trattano come una bambina di 2 anni mi innervosiscono perché uagliu quella è una don… - ABlackComedy : Lezione sul tempo da una bambina di tre anni: - oggi viene la zia da Milano a trovarmi - wow! - si, ci mette diec… -