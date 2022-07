Stranger Things traina Netflix ma non basta. Persi quasi un milione di abbonati (Di giovedì 21 luglio 2022) Stranger Things La buona notizia è che Netflix perde meno abbonati rispetto alle previsioni, la cattiva è che si tratta della perdita più grossa di abbonati in 25 anni di storia. La multinazionale dello streaming ha dovuto salutare nel secondo trimestre dell’anno 970mila utenti (a fronte di perdite previste di abbonati per 2 milioni). Il calo è dovuto principalmente alle performance negative negli Stati Uniti e in Canada. Da un lato la concorrenza sempre più feroce, dall’altro un mercato che era cresciuto troppo durante il Covid e non poteva non calare. Ma anche contenuti che stentano ad imporsi come un tempo e nel caso degli USA l’entrata in uno stadio del ciclo di vita più maturo. Gli utili sono invece aumentati a 1,4 miliardi di dollari contro gli 1,3 miliardi di dollari del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 luglio 2022)La buona notizia è cheperde menorispetto alle previsioni, la cattiva è che si tratta della perdita più grossa diin 25 anni di storia. La multinazionale dello streaming ha dovuto salutare nel secondo trimestre dell’anno 970mila utenti (a fronte di perdite previste diper 2 milioni). Il calo è dovuto principalmente alle performance negative negli Stati Uniti e in Canada. Da un lato la concorrenza sempre più feroce, dall’altro un mercato che era cresciuto troppo durante il Covid e non poteva non calare. Ma anche contenuti che stentano ad imporsi come un tempo e nel caso degli USA l’entrata in uno stadio del ciclo di vita più maturo. Gli utili sono invece aumentati a 1,4 miliardi di dollari contro gli 1,3 miliardi di dollari del ...

