(Di giovedì 21 luglio 2022) Nei giorni scorsiera stato accusato di violenza domestica dal21enne, figlio della sorella Vanessa. Stando a quanto dichiarato dal giovane, sembrerebbe che i due avessero avuto una relazione clandestina durata circa sette mesi. Nel momento in cui ilavrebbe deciso di mettere fine alla loro storia,avrebbe iniziato a stalkerizzarlo. La popstar latina, nota in particolare per la hit Livin’ la vida loca, avrebbe iniziato a urlare, tempestandolo continuamento di chiamate e di messaggi, fino adre a palesarsi sotto la sua abitazione. Le autorità di Portorico avevano poi emesso un ordine restrittivo nei confronti del cantante: Stando alle ricostruzioni del quotidiano locale El Vocero,...

IsaeChia : Ricky Martin, arriva la decisione del tribunale sui presunti abusi sul nipote ventiduenne Arrivato il verdetto pe… - lucinhalima61 : @Antonio14446826 @florcita_rm @ricky_martin Ricky e inocente.... - KarenfromPR : @YadaOFarrill @ricky_martin Otra pene pa moldia ???????? - Michela28955603 : @ricky_martin Era ovvio mio idolo la verità viene sempre a galla ????????????????????????????????? @fc_reencuentro - fanpage : Il nipote di Ricky Martin ha ritirato le accuse nei confronti dello zio. La star, che è apparsa in collegamento via… -

La gioia dei legali "Il nostro cliente potrà continuare la sua vita e la sua carriera" Vittoria legale diche era stato accusato dal nipote di abusi sessuali. Durante l'udienza di oggi - ...è finito nella bufera nei giorni scorsi per via della denuncia ricevuta dal nipote su una loro presunta relazione incestuosa. Ora TMZ rivela in esclusiva il risultato della causa in ...Stando a quanto riporta TMZ, il nipote di Ricky Martin, Dennis Sanchez, avrebbe ritirato le accuse di violenza domestica mosse nei confronti dello zio ...Il figlio 21enne della sorella del cantante, all’udienza del 21 luglio ha ritirato la denuncia. Martin si era sempre detto innocente. La gioia dei legali «Il nostro cliente potrà continuare la sua vit ...