Giovedì con cielo un po' velato, ma le temperature restano bollenti (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo le previsioni di Tommaso Grieco del Centro Meteorologico Lombardo, il lento traslare verso levante del minimo pressorio in transito tra Bretagna e isole britanniche, consentirà all'Anticiclone Atlantico di adagiarsi appieno sul Mediterraneo. Debole instabilità pomeridiana lungo la catena alpina centro-occidentale, darà luogo a sporadiche precipitazioni. temperature decisamente oltre la media stagionale, con punte, attorno ai 38/39°C. Giovedì 21 luglio Tempo previsto: cieli sereni. Aumento della nuvolosità durante la giornata, lungo i rilievi alpini di confine. Nuvolosità più sviluppata lungo i settori nord orientali della regione, che potrebbe dare luogo a sporadiche precipitazioni pomeridiane. Passaggi di alte velature sulle restanti aree. temperature: valori MIN quasi stazionari e compresi tra 22/24°C, fino a 27°C nei grandi ...

