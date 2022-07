Gazzetta: per Simeone si tratta sul prezzo, il Verona chiede 18 milioni, il Napoli non va oltre i 15 (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cholito Simeone ha già detto sì al Napoli e preme per accelerare. Prima, però, occorre che Petagna vada al Monza e anche chiudere l’accordo tra Napoli e Verona. La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Cholito freme perché questa soluzione si realizzi. Non che a Verona stia male, ma la possibilità di andare a giocare nello stadio di Maradona e partecipare alla Champions, il trofeo di club più prestigioso, lo stimola. I suoi agenti cercano di tranquillizzarlo, intanto lo stesso Verona non lo sta utilizzando nelle amichevoli, per preservarlo visto che con ogni probabilità partirà”. C’è da chiudere la trattativa tra i due club. “Per rilevarlo dal Cagliari, fra prestito oneroso e riscatto, il Verona ha speso 12 milioni e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Cholitoha già detto sì ale preme per accelerare. Prima, però, occorre che Petagna vada al Monza e anche chiudere l’accordo tra. Ladello Sport scrive: “Il Cholito freme perché questa soluzione si realizzi. Non che astia male, ma la possibilità di andare a giocare nello stadio di Maradona e partecipare alla Champions, il trofeo di club più prestigioso, lo stimola. I suoi agenti cercano di tranquillizzarlo, intanto lo stessonon lo sta utilizzando nelle amichevoli, per preservarlo visto che con ogni probabilità partirà”. C’è da chiudere lativa tra i due club. “Per rilevarlo dal Cagliari, fra prestito oneroso e riscatto, ilha speso 12e ...

Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il grande colpo della #Roma: arriva #Dybala! Spinta Juve per #Bremer - Gazzetta_it : #Ibrahimovic, selfie e show sul lago di Garda: 'Sei interista? Peggio per te...' - ElTrattore : RT @90ordnasselA: “Quanto è importante che Skriniar si allarghi davanti a lei anche il prossimo anno...?” “Molto importante, per me è fond… - InterMilanfan2 : RT @90ordnasselA: “Quanto è importante che Skriniar si allarghi davanti a lei anche il prossimo anno...?” “Molto importante, per me è fond… -