Draghi dice sì a un governo senza M5s. Ma i "ministeri chiave" non si toccano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mario Draghi potrebbe accettare di fare un governo senza il M5S ma con tutte le altre forze che sostengono il governo. Si sfilerebbe solo la forza che “ha rotto il patto”. Di fatto la Lega chiede l’esclusione di Giuseppe Conte ma accetterebbe il programma di fine legislatura presentato da Draghi. È la sensazione raccolta, uno scenario che era stato preso in considerazione dal premier. Visto l’appello del paese, il premier potrebbe accettare di guidare un governo senza M5S. La maggioranza c’è e anche la fiducia è ampia. La condizione però è che non si tocchino i ministeri chiave. Leggi Viminale e Salute. I due che desidererebbe Matteo Salvini. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mariopotrebbe accettare di fare unil M5S ma con tutte le altre forze che sostengono il. Si sfilerebbe solo la forza che “ha rotto il patto”. Di fatto la Lega chiede l’esclusione di Giuseppe Conte ma accetterebbe il programma di fine legislatura presentato da. È la sensazione raccolta, uno scenario che era stato preso in considerazione dal premier. Visto l’appello del paese, il premier potrebbe accettare di guidare unM5S. La maggioranza c’è e anche la fiducia è ampia. La condizione però è che non si tocchino i. Leggi Viminale e Salute. I due che desidererebbe Matteo Salvini.

Pubblicità

borghi_claudio : Questo è lo spread durante il governo Draghi... nessuna anomalia in questi giorni. È salito regolarmente da un anno… - aldotorchiaro : #Draghi al Senato: «Urgenti I rigassificatori per una questione di sicurezza nazionale. Contraddittorio chi chiede… - petergomezblog : Cacciari: “Dimissioni Draghi? Una cosa dell’altro mondo, mai successa nelle democrazie occidentali. Un premier che… - fanpage : 'Come si fa a rendere compatibile questo governo di unità nazionale se c’è chi dice che il reddito di cittadinanza… - allo757 : RT @aldotorchiaro: #Draghi al Senato: «Urgenti I rigassificatori per una questione di sicurezza nazionale. Contraddittorio chi chiede auton… -