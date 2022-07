Da Draghi nessuna novità, né aperture su salario minimo e reddito di cittadinanza. E sugli “effetti negativi” del RdC smentisce il governo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un colpo al cerchio e uno alla botte. Sull’agenda sociale sembra questa la strategia usata oggi dal presidente del Consiglio nel suo intervento al Senato. Perché l’obiettivo è quello di ricompattare intorno a sé una maggioranza eterogenea che però resta divisa anche su temi centrali come salario minimo legale e reddito di cittadinanza. E allora meglio restare sul vago e infatti sui due punti il discorso di Mario Draghi oggi al Senato non presenta alcuna novità. Anzi, se possibile fa qualche passo indietro quando afferma che sul reddito serve “ridurre gli effetti negativi sul mercato del lavoro”. Un’affermazione più volte smentita dai dati che contraddice anche quanto dichiarato da ministri del suo stesso governo. E sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un colpo al cerchio e uno alla botte. Sull’agenda sociale sembra questa la strategia usata oggi dal presidente del Consiglio nel suo intervento al Senato. Perché l’obiettivo è quello di ricompattare intorno a sé una maggioranza eterogenea che però resta divisa anche su temi centrali comelegale edi. E allora meglio restare sul vago e infatti sui due punti il discorso di Mariooggi al Senato non presenta alcuna. Anzi, se possibile fa qualche passo indietro quando afferma che sulserve “ridurre glisul mercato del lavoro”. Un’affermazione più volte smentita dai dati che contraddice anche quanto dichiarato da ministri del suo stesso. E sui ...

