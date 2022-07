Covid, curva ancora in crescita ma a ritmo più lento: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. Sono 7.941 i nuovi positivi Covid rilevati in provincia di Bergamo dal 13 al 19 luglio, per un tasso di incidenza pari a 705 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 7,05 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 634 della scorsa settimana, i 575 di due settimane fa, i 269 di tre settimane or sono e i 198 di un mese fa. Il territorio dell’ATS di Bergamo, secondo gli ultimi dati disponibili, si conferma essere sempre la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso. Negli ultimi 7 giorni, evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo, si conferma il trend in crescita della curva pandemica, ma il monitoraggio nella settimana osservata, rileva che l’aumento dei nuovi casi settimanali ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. Sono 7.941 i nuovi positivirilevati in provincia di Bergamo dal 13 al 19 luglio, per un tasso di incidenza pari a 705 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 7,05 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 634 della scorsa settimana, i 575 di due settimane fa, i 269 di tre settimane or sono e i 198 di un mese fa. Il territorio dell’ATS di Bergamo, secondo gli ultimidisponibili, si conferma essere sempre la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso. Negli ultimi 7 giorni, evidenziano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo, si conferma il trend indellapandemica, ma il monitoraggio nella settimana osservata, rileva che l’aumento dei nuovi casi settimanali ...

