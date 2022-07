Cosa fai quando ti spunta un brufolo? La risposta svela chi sei veramente (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il test del brufolo non è qui per valutare che tipo di acne tu abbia ma che tipo di persona sei a seconda di come la tratti. Pronta a scoprirlo? Ovviamente doveva succedere poco prima di uscire per quell’appuntamento o di fare le foto per la laurea. Un brufolo, delle dimensioni di una mongolfiera ancora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il test delnon è qui per valutare che tipo di acne tu abbia ma che tipo di persona sei a seconda di come la tratti. Pronta a scoprirlo? Ovviamente doveva succedere poco prima di uscire per quell’appuntamento o di fare le foto per la laurea. Un, delle dimensioni di una mongolfiera ancora L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

borghi_claudio : @iacopo_melio Ah no? E questi paralleli cosa li ha scritti a fare? ?? Per decorare la pagina? Ma chi crede di prende… - meandmyself375 : @goddesss_01 Snì, magari non per il ciclo in sé, ma mi pare la stessa meccanica che indica volontà di possesso e co… - DjMayone : - Cosa fai a Ferragosto? - Vado a votare #crisidigoverno - turtunz : @_rue126_ Ed è la cosa più normale che fai - eiaculatio : @Larabrusi Sulle malattie io divento satana giuro.. sei un miserabile a qualsiasi età o sesso se fai una cosa del g… -