Al via Giffoni, Lunetta Savino e Erri De Luca tra primi ospiti (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via domani Giffoni 2022, la 52esima edizione del Festival è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio. A chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta. Dal 21 luglio, sarà questo il filo che unirà tutto, una traccia che ciascuno proverà a declinare secondo la propria sensibilità ed esperienza. La giornata inaugurale si preannuncia intensa con un programma che vedrà l`alternarsi di ospiti di primo piano del mondo delle istituzioni, del cinema, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo. "È con grande emozione - dichiara il direttore generale, Jacopo Gubitosi - che diamo il via a questa edizione. Da domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno a Giffoni per dare vita a un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Al via domani2022, la 52esima edizione del Festival è dedicata agli Invisibili, a chi opera in silenzio. A chi non ha voce, a chi resta dietro e non per scelta. Dal 21 luglio, sarà questo il filo che unirà tutto, una traccia che ciascuno proverà a declinare secondo la propria sensibilità ed esperienza. La giornata inaugurale si preannuncia intensa con un programma che vedrà l`alternarsi didi primo piano del mondo delle istituzioni, del cinema, della cultura, della scienza, dello sport e dello spettacolo. "È con grande emozione - dichiara il direttore generale, Jacopo Gubitosi - che diamo il via a questa edizione. Da domani al 30 luglio il meglio delle risorse e delle energie italiane, i talenti di ogni campo, i rappresentanti delle istituzioni, uomini di scienza e di cultura si ritroveranno aper dare vita a un ...

