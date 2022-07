Bakayoko, la Polizia: “Complimenti, è stato collaborativo. Polemica sul nulla”. Unarma: “Non è razzismo, rispettato il protocollo” (Di martedì 19 luglio 2022) Timoué Bakayoko è stato “collaborativo” e “non c’è stato nessun problema se non una Polemica montata sul nulla“. Così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, commenta a 24 Mattino su Radio 24 quanto è accaduto lo scorso 3 luglio al calciatore del Milan, fermato e perquisito dalla Polizia in centro, a Milano. Come si vede nel video, durante l’operazione un’agente puntava la pistola contro la macchina del calciatore. “I poliziotti sono intervenuti perché ritenevano che su quella macchina viaggiassero soggetti coinvolti in una rissa dove i testimoni avevano parlato anche di esplosioni di arma da fuoco“, spiega Lacquaniti. Che in un’altra intervista, nel programma Gli Inascoltabili in onda sull’emittente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Timoué” e “non c’ènessun problema se non unamontata sul“. Così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell’Associazione Nazionale Funzionari di, commenta a 24 Mattino su Radio 24 quanto è accaduto lo scorso 3 luglio al calciatore del Milan, fermato e perquisito dallain centro, a Milano. Come si vede nel video, durante l’operazione un’agente puntava la pistola contro la macchina del calciatore. “I poliziotti sono intervenuti perché ritenevano che su quella macchina viaggiassero soggetti coinvolti in una rissa dove i testimoni avevano parlato anche di esplosioni di arma da fuoco“, spiega Lacquaniti. Che in un’altra intervista, nel programma Gli Inascoltabili in onda sull’emittente ...

Giorgiolaporta : Non oso pensare che cosa sarebbe successo se il ministro dell'Interno si fosse chiamato Matteo #Salvini. Invece s… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - Agenzia_Ansa : VIDEO I Controllo della polizia al calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko, il video diventa virale. Polemiche sul We… - AppostaMi : RT @maddalena2471: Non mi stupisce l'approccio della polizia con #Bakayoko; negli ultimi anni un ex ministro ha condotto una campagna denig… - Le5Wnews : Ha suscitato molte polemiche sui social un video in cui il calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko, con le mani su un… -