Spiaggia: attenzione questo non lo puoi fare assolutamente! (Di lunedì 18 luglio 2022) Con le giornate in Spiaggia è importante sapere cosa è possibile fare e cosa invece è davvero vietato sotto l’ombrellone, entriamo nel dettaglio e comprendiamo bene le regole del sì e del no per il bene e il rispetto di tutti. Un aspetto molto importante è quello che dobbiamo ricordare che le spiagge sono un luogo naturale che va protetto e tutelato, ecco il motivo per cui quando siamo in Spiaggia dobbiamo fare attenzione a come ci comportiamo dato che vi sono delle regole da rispettare e se non lo facciamo ci sono delle multe severe. Le regole del si? e del no in Spiaggia(pixabay.com)Dobbiamo sottolineare che le uniche regole che valgono sono quelle imposte dallo Stato italiano, da non confondere con le limitazioni imposte dagli stabilimenti balneari. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Con le giornate inè importante sapere cosa è possibilee cosa invece è davvero vietato sotto l’ombrellone, entriamo nel dettaglio e comprendiamo bene le regole del sì e del no per il bene e il rispetto di tutti. Un aspetto molto importante è quello che dobbiamo ricordare che le spiagge sono un luogo naturale che va protetto e tutelato, ecco il motivo per cui quando siamo indobbiamoa come ci comportiamo dato che vi sono delle regole da rispettare e se non lo facciamo ci sono delle multe severe. Le regole del si? e del no in(pixabay.com)Dobbiamo sottolineare che le uniche regole che valgono sono quelle imposte dallo Stato italiano, da non confondere con le limitazioni imposte dagli stabilimenti balneari. ...

Pubblicità

lucabaldassari1 : @Fil_Biafora @pedullarzio S’è svegliato Filippo dalla spiaggia attenzione!! - distintisalutic : RT @ladeni_79: Dopo 2 giorni di mare con le amiche raggiungo i bambini al mare con il padre e ben 8 ATTENZIONE ho detto 8 persone mi dicono… - ___not_today : Boh quando ero giovane io le bravate erano i gavettoni a ferragosto in spiaggia (facendo attenzione che nessuno ave… - LifeSuns : RT @tartaloveit: ?? ATTENZIONE ?? Ecco cosa NON fare in caso di avvistamento di una tartaruga marina sulla spiaggia???? #tartarughemarine… - limx49 : RT @tartaloveit: ?? ATTENZIONE ?? Ecco cosa NON fare in caso di avvistamento di una tartaruga marina sulla spiaggia???? #tartarughemarine… -