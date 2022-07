Draghi sorride agli appelli ma i partiti restano "inaffidabili". "Vogliono il voto" (Di lunedì 18 luglio 2022) Adesso sì che combatte. Gli appelli, le pagine dei quotidiani acquistate dalle associazioni di categoria, le parole dei sindaci hanno sorpreso Mario Draghi. Lo hanno sorpreso piacevolmente. E’ quell’Italia che “ha a cuore l’Italia”, quella che produce e che non è insensibile alla crisi di queste ore e che se potesse manderebbe al diavolo i partiti. Ma poi, quando Draghi pensa ai partiti, dicono che le sue dimissioni si rafforzino perché siamo di fronte a leader “inaffidabili” che "Vogliono il voto". E’ questo l’aggettivo di queste ore: “inaffidabili”. Si oscilla. Da una parte si osserva allo sfilacciamento del M5s, che somiglia alle scuole occupate, a un cartello di indiani metropolitani, dall’altra si prende atto che il centrodestra ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Adesso sì che combatte. Gli, le pagine dei quotidiani acquistate dalle associazioni di categoria, le parole dei sindaci hanno sorpreso Mario. Lo hanno sorpreso piacevolmente. E’ quell’Italia che “ha a cuore l’Italia”, quella che produce e che non è insensibile alla crisi di queste ore e che se potesse manderebbe al diavolo i. Ma poi, quandopensa ai, dicono che le sue dimissioni si rafforzino perché siamo di fronte a leader “” che "il". E’ questo l’aggettivo di queste ore: “”. Si oscilla. Da una parte si osserva allo sfilacciamento del M5s, che somiglia alle scuole occupate, a un cartello di indiani metropolitani, dall’altra si prende atto che il centrodestra ...

Pubblicità

lalitapetila : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è (era?) quella cosa per cui gli interessi di Elkann sono gli stessi di chi prende meno di mille euro al m… - mattiamattiaaa : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è (era?) quella cosa per cui gli interessi di Elkann sono gli stessi di chi prende meno di mille euro al m… - kiara86769608 : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è (era?) quella cosa per cui gli interessi di Elkann sono gli stessi di chi prende meno di mille euro al m… - Ezio192maubor : RT @Ste_Mazzu: Il governo Draghi è (era?) quella cosa per cui gli interessi di Elkann sono gli stessi di chi prende meno di mille euro al m… - Ste_Mazzu : Il governo Draghi è (era?) quella cosa per cui gli interessi di Elkann sono gli stessi di chi prende meno di mille… -