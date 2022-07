(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Guarito dal, il presidente della, Roberto, èto in presenza a, dove ha presieduto la Conferenza dei capigruppo.

Pubblicità

TV7Benevento : Camera: Fico negativo al Covid torna a Montecitorio - - MARCOCA84655392 : @fattoquotidiano @MinisteroSalute @RobertSperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa… - MARCOCA84655392 : @fattoquotidiano @MinisteroSalute @RobertSperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa… - MARCOCA84655392 : @fattoquotidiano @MinisteroSalute @RobertSperanza @Quirinale @Palazzo_Chigi @Montecitorio @SenatoStampa… - SimoneM1978 : RT @giuseppetp55: I 5S avevano iniziato con le Deputate del Pd facevano pomp...,e hanno finito con la Taverna,stasera li sfonniamo di brutt… -

La scelta definitiva dell'Assemblea dove inizierà il dibattito arriverà dopo una consultazione tra i presidenti del Senato, Elisabetta Casellati, e della, Roberto, visto che durante la ...Non vanno dimenticati, naturalmente, i presidenti di Senato e, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto, che però hanno un profilo marcatamente politico (di centrodestra la prima, grillino ...Roma, 18 lug. (Adnkronos) - Guarito dal Covid, il presidente della Camera, Roberto Fico, è tornato in presenza a Montecitorio, dove ha presieduto la Conferenza dei capigruppo.Roma, 18 lug. (LaPresse) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, tenga le sue comunicazioni prima alla Camera e poi in Senato. E' la richiesta fatta dai ...