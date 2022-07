Caldo record e ondate di calore | consigli e regole Cosa fare con anziani e bambini

PubblicitÃ

repubblica : Caldo record in Francia e in tutto il Nord Europa [dalla nostra corrispondente Anais Ginori] - repubblica : Temperature, allarme rosso nel Regno Unito: a Londra attesi 38 gradi. Caldo record in Francia - repubblica : Caldo record, l'allerta del ministero della Salute: 'Mercoledi' 9 citta' da bollino rosso' - cascinanotizie : ?? Caldo record: in arrivo un fine settimana da bollino nero ?? Tra mercoledì e venerdì ulteriore aumento delle tempe…

Roma, 18 luglio 2022 - L' anticiclone africano Apocalisse4800 sta portando in Italia un'ondata di calore eccezionale. Settimana rovente nelle nostre città , con: le ...... che porterà temperature di oltre 40 gradi, che per il regno Unito costituiscono unassoluto.    In Francia 15 dipartimenti sono in stato di allerta e ildovrebbe essere più intenso ...Con la Liguria stretta da un'ondata di caldo anomalo come non se ne vedeva da anni, sono in netto aumento gli accessi ai Pronto Soccorso degli ospedali genovesi per malori legati a difficoltà ...Potrebbe essere la settimana più calda dell'anno, previsti picchi di 39-41°C in diverse città italiane almeno fino al weekend.