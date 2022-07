Caldo record a Genova, nessuna tregua. A Multedo superati i 38 gradi (Di lunedì 18 luglio 2022) Bollino rosso in città per domani. La mappa dei quartieri più roventi. In Provincia il picco è ad Arenzano Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 luglio 2022) Bollino rosso in città per domani. La mappa dei quartieri più roventi. In Provincia il picco è ad Arenzano

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Diversi record storici di temperatura sono stati battuti oggi in Francia: da Brest a Biscarrosse, passando per Nant… - MediasetTgcom24 : Caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso #caldo #italia - RaiNews : #Caldo record in #Francia. Il #MétéoFranceInstitute prevede che 'in alcune zone del sud-ovest si potrebbero raggiun… - CutriChiara : RT @MMmarco0: Oggi sono crollati centinaia di record di caldo nell'Europa occidentale. Punte di 43°C in Francia a Nantes, fino a 39°C in No… - AntonioSilverii : RT @MMmarco0: Oggi sono crollati centinaia di record di caldo nell'Europa occidentale. Punte di 43°C in Francia a Nantes, fino a 39°C in No… -