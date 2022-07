Calciomercato Napoli: i 4 possibili colpi in entrata (Di lunedì 18 luglio 2022) In seguito alla partenza già prevista di Insigne, quella più recente di Koulibaly e infine il mancato rinnovo di Mertens, per il quale i tifosi hanno ben sperato fino alla fine, il Napoli ha rinunciato a ben tre delle proprie bandiere azzurre. Adesso la società ha bisogno di portare a casa qualche colpo importante per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) In seguito alla partenza già prevista di Insigne, quella più recente di Koulibaly e infine il mancato rinnovo di Mertens, per il quale i tifosi hanno ben sperato fino alla fine, ilha rinunciato a ben tre delle proprie bandiere azzurre. Adesso la società ha bisogno di portare a casa qualche colpo importante per L'articolo

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - DiMarzio : .@sscnapoli in piena corsa per #KimMinJae del @Fenerbahce #calciomercato #SerieA - DiMarzio : .@sscnapoli: continua il pressing per #Diallo del @PSG_inside e #KimMinJae del @Fenerbahce per il post #Koulibaly… - Ciclignorante : RT @joecool_16: Passi per il calciomercato, ma presentarsi con mezza pagina per due amichevoli contro squadre di B e C ed un trafiletto per… - CalcioNapoli24 : -