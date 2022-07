Amici 22, un’ex prof di canto torna nel programma? L’indiscrezione (Di lunedì 18 luglio 2022) A lanciare L’indiscrezione è il sito TvBlog che annuncia il rientro dopo un anno della prof di canto nel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Un’indiscrezione di TvBLog sul cast di Amici 22. Pare che la cantante Arisa torni nel programma condotto da Maria De Filippi dopo un anno d’assenza, legato alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Raiuno, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Stando a quanto è emerso, la cantante tornerà ad occupare il suo ruolo di docente di canto, proprio come era accaduto nel talent show durante la stagione 2020-2021. “La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta, torna ad Amici 22. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 luglio 2022) A lanciareè il sito TvBlog che annuncia il rientro dopo un anno delladinel talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Un’indiscrezione di TvBLog sul cast di22. Pare che la cantante Arisa torni nelcondotto da Maria De Filippi dopo un anno d’assenza, legato alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle su Raiuno, il dancing show condotto da Milly Carlucci. Stando a quanto è emerso, la cantante tornerà ad occupare il suo ruolo di docente di, proprio come era accaduto nel talent show durante la stagione 2020-2021. “La bella e brava cantante genovese, secondo quanto ci risulta,ad22. Il suo ritorno è previsto dal prossimo settembre quando tornerà ad essere ...

